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Sinop'ta korkunç kaza! Dondurma almaya giden 7 yaşındaki kıza araba çarptı

Sinop'ta korkunç kaza! Dondurma almaya giden 7 yaşındaki kıza araba çarptı

Sinop'ta marketten dondurma aldıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı.

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Kaza, saat 12.15'te Akliman yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dondurma aldığı marketten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan E.K. (7) isimli kıza, S.K (51) kontrolündeki 59 B 4529 plakalı otomobil çarptı.

Küçük kız, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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