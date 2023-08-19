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Ormana tıbbi sarf malzemesi döken firmaya 812 bin lira ceza!

Ormana tıbbi sarf malzemesi döken firmaya 812 bin lira ceza!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alana tıbbi sarf malzeme döktüğü belirlenen firmaya 812 bin lira para cezası uygulandı.

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Servetiye Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta Yuvacık Barajı havzasındaki ormanlık alana sargı bezi, eldiven, bant gibi tıbbi sarf malzemelerinin dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atığı döktüğü tespit edilen firmaya 812 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca firma hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede, yetkililer nezaretinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla malzemeler alandan uzaklaştırılmıştı.

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