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Tatilleri kabusa döndü! Gezerken kaybolan Alman turistten 2 gündür haber alınamıyor

Tatilleri kabusa döndü! Gezerken kaybolan Alman turistten 2 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Alanya ilçesine ailesiyle birlikte tatile gelen Alman turist kadına iki gündür ulaşılamıyor. Bölgede kadını arama çalışmaları başlatıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi İncekum Mahallesi’nde meydana geldi. Alman Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte dün sabah Alanya’ya tatile geldi. İncekum’daki bir otele yerleşen ailesinden ayrılan Linow, çevreyi keşfetmek için dışarı çıktı.

Linow, telefona cevap vermeyip otele geri dönmeyince yakınları durumu otel yönetimine bildirdi. Görevliler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve 30 kişilik AFAD ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler gece geç saatlere kadar otelin yakınındaki ormanlık alanda, kanallarda, yol boyundaki inşaat alanlarında yaptıkları arama çalışmalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Ekiplerin yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Kadını son gören kişi olan Süleyman Er, “Gece yarısı başladık. Ormanlık ve dereleri aradık. El birliğiyle bulacağız inşallah, o bir canımız. Evime gidebilirdim ama uyuyamazdım” dedi. Öte yandan kadının yolda yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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