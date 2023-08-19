BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  EKONOMİ

Bu yıl Karadenizde palamut yok ama bol bol hamsi var!

Bu yıl Karadenizde palamut yok ama bol bol hamsi var!

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl Karadeniz’de palamut olmadığını ama hamsinin bol olduğunu söyledi.

Abone ol

15 Nisan’da yasaklanan av sezonu 1 Eylül gecesi balıkçıların ‘Vira Bismillah’ demesi ile başlayacak. Yaklaşan sezon öncesi denizlerdeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Malkoç, geçen yıl bu zamanda tezgahlara düşen çingene palamudunun bu sene hiç görünmediğini, sezonun geri kalanında da palamudun olacağını düşünmediğini söyledi. Hamsi ve diğer balık türlerinde ise bolluk yaşanacağına dikkat çeken Malkoç, önemli açıklamalarda bulundu.

“Palamut yok, hamsi bol”

Karadeniz’de yaptıkları araştırmalar neticesinde palamudun görülmediğini bunun nedenini de hava şartlarına bağlayan Başkan Atıf Malkoç, “Bu sene Karadeniz’de palamut yok. Geri kalan tüm sezon balıkları ise denizde görünüyor. Palamudun olmaması ve mazot fiyatları haricinde bir sıkıntımız yok. Geçen yıl Ağustosun 10’unda çingene palamutları tezgahlardaki yerini alıyordu. Bu sene ise palamut hiç havyar tutmamış. Çok yağmur yağdığından dolayı palamudun olmadığını düşünüyor. Sevindirici olan taraf ise bu sene hamsinin çok olacağını ümit ediyoruz. Hamsinin yanı sıra mezgit, istavrit ve barbunun da bolca olacağını öngörüyoruz” dedi.
Balıkçılar, Samsun’da 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece düzenlenecek tören ile balık avlamak için Karadeniz’in bereketli sularına açılacaklar.

ÖNCEKİ HABERLER
Tatilleri kabusa döndü! Gezerken kaybolan Alman turistten 2 gündür haber alınamıyor
Tatilleri kabusa döndü! Gezerken kaybolan Alman turistten 2 gündür haber alınamıyor
Uygur kardeşler "Hey Gidi Günler" oyunu ile Muğla'da!
Uygur kardeşler "Hey Gidi Günler" oyunu ile Muğla'da!
Beşiktaş Ajdin Hasic'i, Sarajevo’ya kiraladı!
Beşiktaş Ajdin Hasic'i, Sarajevo’ya kiraladı!
15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sürüyor
15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sürüyor
Arnavutköy'de kaza sonrası şoka giren hostes gözyaşlarına hakim olamadı
Arnavutköy'de kaza sonrası şoka giren hostes gözyaşlarına hakim olamadı
Sinop'ta korkunç kaza! Dondurma almaya giden 7 yaşındaki kıza araba çarptı
Sinop'ta korkunç kaza! Dondurma almaya giden 7 yaşındaki kıza araba çarptı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den BM ve ABD'ye sert tepki
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den BM ve ABD'ye sert tepki
Irak, petrol ihracatı konusunda Türkiye’ye daha esnek davranacak!
Irak, petrol ihracatı konusunda Türkiye’ye daha esnek davranacak!
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı
Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye uyarı: Kulak tıkaması kabul edilemez
Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye uyarı: Kulak tıkaması kabul edilemez
Ormana tıbbi sarf malzemesi döken firmaya 812 bin lira ceza!
Ormana tıbbi sarf malzemesi döken firmaya 812 bin lira ceza!
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Uşak'ta yapılacak
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Uşak'ta yapılacak