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Düğüne giden aile ölümden döndü! Araçları şarampole uçtu: 3 yaralı

Düğüne giden aile ölümden döndü! Araçları şarampole uçtu: 3 yaralı

Bursa'da düğüne giden bir ailenin bulunduğu araç hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde seyir eden bir otomobil, başka bir otomobil tarafından sıkıştırılması sonucu şarampole uçtu.

Araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan 3 kişi tedbir maksatlı hastaneye kaldırılırken, yaralıların şehir dışından gelip düğüne gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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