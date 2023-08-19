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MotoGP Avusturya ayağındaki sprint yarışında Bagnaia birinci oldu!

MotoGP Avusturya ayağındaki sprint yarışında Bagnaia birinci oldu!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Ducati Lenovo takımının İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia kazandı.

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Sezonun 10. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 14 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, yarışı başladığı gibi ilk sırada bitirerek 12 puanı hanesine yazdırdı.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 2 saniye sonra geçen Brad Binder (Red Bull KTM​​​​​​​ takımı) 2'nci, liderin 5 saniye gerisindeki Jorge Martin (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Puanını 226'ya çıkaran Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 180 puanla Martin takip etti.

Yarın TSİ 15.00'de başlayacak Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 226 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 180

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 167

4. Brad Binder (Güney Afrika): 140

5. Johann Zarco (Fransa): 122

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