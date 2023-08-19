Esenlerde bir şahıs eşi ve iki erkek çocuğunu bıçakla rehin aldı!

İstanbul Esenler'de bir şahıs ikamet ettikleri evde eşi ve iki erkek çocuğunu bıçakla rehin aldı. komuşların polise haber vermesi üzerine polis ekipleri adamı ikna ederek tutukladı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1030. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın ikinci katında yaşayan bir şahıs, eşini ve iki erkek çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Çocuklarını başkasına vermekle tehdit eden baba, daha sonra eşini darp etti. Şiddet gördüğünü söyleyerek çevreden yardım isteyen kadının bağırışlarını duyan vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ilk gelen ekipler, çocuklarını rehin alan babayı ikna etmeye çalıştı.

Polislerin konuşmalarını karşılıksız bırakan baba için olay yerine müzakereci polis istendi. Sokakta tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Ekiplerin ikna ettiği şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. 2 çocuk ve anne ise ekipler tarafından koruma altına alındı.

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Murat Yurtören, “Buraya sese geldik. İkinci katta bir adam eşini ve çocuklarını bıçakla rehin almış. Çocuklarını başkasına vermek istiyor, kadını da öldürmekle tehdit ediyor. Biz de sese geldik, sonra polis ekipleri geldi. Kadın içeri girdi yalvarıyor, ‘Beni bu adamın elinden kurtarın’ diye. Adam tehdit ediyor, ‘Seni keseceğim’ diye. Sonra polisler geldi, çocukları ve adamı aldılar götürdüler. Yaralı falan yoktu” diye konuştu.