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Bodrum'da teknesinde tatil yapan ünlü iş insanı arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti!

Bodrum'da teknesinde tatil yapan ünlü iş insanı arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti!

Muğla Bodrum'da ailesiyle tekne tatili yapan Bay Matbaa'nın Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Aydın Berkman, arı sokması sonucu fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iş insanı kurtarılamadı.

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Edinilen bilgiye göre, Orak Adası’nda bir koyda demirli teknede ailesiyle tatil yapan 61 yaşındaki Aydın Berkman'ı sabah saatlerinde arı soktu. Berkman, kısa süre sonra fenalaştı.

Teknede bulunan ailesi durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma Ambulansı "Yaşam" ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yaptı. Aydın Berkman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Berkman'ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Berkman'ın arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenildi.

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