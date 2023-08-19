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Mersin Metrosu için beklenen onay geldi!

Mersin Metrosu için beklenen onay geldi!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Mersin Metrosu' projesi için gereken dış kredinin bir kısmına Hazine ve Maliye Bakanlığınca onay verildiğini söyledi.

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 Seçer, kredi talebine onay veren Bakan Mehmet Şimşek’e teşekkür ederek, “Daha önce başlattığımız metro inşaatımızı süratle sürdüreceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Metrosu projesi için 16 Ağustos 2021 tarihinde belediye meclisinden 900 milyon liralık borçlanma yetkisi alırken, meclisin onay verdiği borçlanma yetkisi yaklaşık 24 aylık beklemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca da onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Mersin’in 2 yıldır beklediği imzayı attığı, Başkan Vahap Seçer tarafından kamuoyuna duyuruldu. Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mersin Metrosu yapımı için gerekli olan kredilerin belirli bir kısmına hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkür ederim. Daha önce başlattığımız metro inşaatımızı süratle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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