İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak!

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda yarın düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.