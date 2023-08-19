BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak!

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak!

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda yarın düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Abone ol

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Nijer'deki askeri yönetim, ECOWAS ile diyaloğu kabul etti!
Nijer'deki askeri yönetim, ECOWAS ile diyaloğu kabul etti!
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi!
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi!
Bodrum'da teknesinde tatil yapan ünlü iş insanı arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti!
Bodrum'da teknesinde tatil yapan ünlü iş insanı arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti!
Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca ile sözleşme yeniledi!
Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca ile sözleşme yeniledi!
Düğüne giden aile ölümden döndü! Araçları şarampole uçtu: 3 yaralı
Düğüne giden aile ölümden döndü! Araçları şarampole uçtu: 3 yaralı
Gaziantep'te şüpheli bavul alarmı
Gaziantep'te şüpheli bavul alarmı
Esenlerde bir şahıs eşi ve iki erkek çocuğunu bıçakla rehin aldı!
Esenlerde bir şahıs eşi ve iki erkek çocuğunu bıçakla rehin aldı!
MotoGP Avusturya ayağındaki sprint yarışında Bagnaia birinci oldu!
MotoGP Avusturya ayağındaki sprint yarışında Bagnaia birinci oldu!
Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu 9. kattan atlayarak intihar etti!
Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu 9. kattan atlayarak intihar etti!
Palandöken Kültür Yolu Festivali başladı!
Palandöken Kültür Yolu Festivali başladı!
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı!
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı!
Bu yıl Karadenizde palamut yok ama bol bol hamsi var!
Bu yıl Karadenizde palamut yok ama bol bol hamsi var!