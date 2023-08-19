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Dışişleri Bakanlığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatan ABD'yi kınadı

Dışişleri Bakanlığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatan ABD'yi kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararını uzatan ABD'yi kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı kararı, bir yıllığına uzatmasına tepki gösterdi.

Dışişler Bakanlığı'ndan yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

ABD’nin, 2020 Eylül ayında GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

'BOZUCU ADIMLAR...'

ABD’nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adası’nda uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRMEYE BİR KEZ DAHA DAVET EDİYORUZ

ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran sözkonusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir.

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