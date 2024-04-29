Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu! Ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet, kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu.
Jandarma, kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 5 gün önce başlayan incelemelerini sürdürdü.
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.
Bölgenin yoğun bitki örtüsü dolayısıyla çalışmaların 5. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu.
Kemiklerin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.