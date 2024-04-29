Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu! Ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme!

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.