Galatasaray, Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ikinci haftası dev bir maça sahne oldu. Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray ile Nenad Bjelica'nın ekibi Trabzonspor, hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı mücadelede Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Geçen hafta Antalyaspor'u tek gole geçerek sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise alınan mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olurken, Trabzonspor evinde ligin yeni ekiplerinden Rizespor'u ağırlayacak.
Ligin açılış haftasında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.