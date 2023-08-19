Mbappe'ye kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi tarafından flaş tehdit

Fransız devi PSG'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Mbappe'nin kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi tarafından kariyeri ile tehdit edildiği iddia edildi.

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Fransız basını sezon başında kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe ve PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi arasında geçen diyaloğu aktardı.

PSG'nin Japonya'daki sezon başı hazırlık kampına götürülmeyen Mbappe, PSG'nin Ligue 1'de oynayacağı Toulouse maçı öncesi affedildi ve takım antrenmanlarına katılmaya başladı.

"BİR DAHA OYNAMAYACAKSIN"

L'Equipe, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ve Kylian Mbappe arasında 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen toplantıda yaşanan diyaloğu aktardı.

Habere göre Al Khelaifi, Mbappe'yi kariyeriyle tehdit etti. Başkan, Mbappe'ye, "Göreceksin, bir daha oynamayacaksın! Pes etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Mbappe ise Nasser Al Khelaifi'ye, "Göreceksin? Ben ne göreceğim? Oynamama izin vermeyen tek başkan sen olacaksın!" şeklinde karşılık verdi.

24 yaşındaki yıldız futbolcunun Real Madrid'e transfer olmak istediği biliniyor.