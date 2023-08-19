Rizespor - Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni takımı Rizespor, evinde Alanyaspor'la golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Rizespor'un ev sahipliğinde oynanan ve hakem Yiğit Arslan'ın düdük çaldığı maçta kazanan çıkmadı. Bu lig mücadelesi başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Alanyaspor 10 kişi kaldı

Alanyaspor'da Oğuz Aydın 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ömer Erdoğan'ın takımı Alanyaspor, ligdeki ilk puanını kaybetti. Akdeniz ekibi, İlk hafta maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.



İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı. İlk hafta maçında Adana Demir'e 2-1 mağlup olmuşlardı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Hatayspor'u ağırlayacak. Rizespor ise Trabzonspor'a konuk olacak.