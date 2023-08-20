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Ticari taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Ticari taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli İzmit'te kontrolden çıkan ticari taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza 00.30 sıralarında İzmit ilçesi D100 karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan yan yol İstanbul istikametine dönen 41 T 0382 plakalı ticari taksi ile valilik istikametinden gelen 41 AES 234 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisi ile ticari taksi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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