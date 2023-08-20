BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Silahlı saldırıdan kaçmaya çalışırken aracıyla 100 metre uçup evin çatısına girdi!

Silahlı saldırıdan kaçmaya çalışırken aracıyla 100 metre uçup evin çatısına girdi!

Zonguldak Kilimli'de gece saatlerinde bir kişi, kimliği bilinmeyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıdan kaçmaya çalışan kişi arabasıyla 100 metre mesafeden bir evin çatısına uçtu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Güney Mahallesi üzerinde yaşandı. İddialara göre Okan Ç., marketten alışveriş yaptıktan sonra aracına bindi.

Bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi Okan Ç.'nin aracına kurşun yağdırdı. Saldırgandan kaçmaya çalışan Okan Ç.'nin aracı 100 metre mesafeden bir evin çatısına uçtu. Yaralanan Okan Ç., aracından inerek hızla olay yerinden kaçtı. Saldırgan ise olaydan sonra kayıplara karıştı.

Vatandaşlar gürültüye koşarken Okan Ç. alt sokağa inerek bir süre yardım bekledi. Yaralıyı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler Okan Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Okan Ç.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Bir evin çatısına uçtuğu 33 VV 377 plakalı aracı ise vinç yardımıyla kaza yerinden kurtarılarak çekiciye yüklendi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticari taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ticari taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Niğde'de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Niğde'de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Galatasaray - Trabzonspor maçını kaç taraftar takip etti
Galatasaray - Trabzonspor maçını kaç taraftar takip etti
CHP'nin İstanbul adayı kadın mı olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
CHP'nin İstanbul adayı kadın mı olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
COVID-19’un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor! Belirtileri neler, tekrar aşı olmalı mı olmamalı mı?
COVID-19’un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor! Belirtileri neler, tekrar aşı olmalı mı olmamalı mı?
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Metin Gürak açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Metin Gürak açıklaması
AK Parti'nin SGK uzmanı vekilinden emekli maaşına zam açıklaması! Kök maaşa göre...
AK Parti'nin SGK uzmanı vekilinden emekli maaşına zam açıklaması! Kök maaşa göre...
Melih Gökçek ile Nevşin Mengü birbirine girdi! "Hayat kadınıyla beraber mi çalışıyordunuz Nevşin"
Melih Gökçek ile Nevşin Mengü birbirine girdi! "Hayat kadınıyla beraber mi çalışıyordunuz Nevşin"
AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Ahmet Hakan yazdı...
AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Ahmet Hakan yazdı...
Gaziantep'te hasta yakınlarırın kemer ve demir çubuklarla dövdüğü doktor yoğun bakıma alındı
Gaziantep'te hasta yakınlarırın kemer ve demir çubuklarla dövdüğü doktor yoğun bakıma alındı
Okan Buruk: Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik
Okan Buruk: Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik
Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yla berabere kaldı
Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yla berabere kaldı