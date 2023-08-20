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Depremzede aileye büyük acı! 2 yaşındaki bebekleri 3. kattan düştü

Depremzede aileye büyük acı! 2 yaşındaki bebekleri 3. kattan düştü

Kırıkkale Yahşihan'da Hatay'dan gelen depremzede bir ailenin 2 yaşındaki bebeği balkonda oyun oynadığı esnada 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Mahallesi 222. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'dan gelerek Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine yerleşen afetzede ailenin 2 yaşındaki çocuğu H.K., kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, yoldan geçen taksiyle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen 2 yaşındaki çocuğun, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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