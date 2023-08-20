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Kulis: CHP'de "değişimciler" Kılıçdaroğlu ile ittifaktan umutsuz, Özgür Özel konusunda karamsar

Kulis: CHP'de "değişimciler" Kılıçdaroğlu ile ittifaktan umutsuz, Özgür Özel konusunda karamsar

Değişim yanlıları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yöneteceği bir parti yapısıyla yerel seçime gitmenin sıkıntılı olacağını savunuyor.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu’nun varlığının sadece parti değil ittifaklar için de sıkıntı olduğunu savunanlar, “Şu an partinin içine düştüğü en zor durum, bu halde yerel seçimlere gidersek ittifak yapma potansiyelimiz ortadan kalkacak. Ancak CHP’de bir değişim olursa yeni bir isimle yeni bir ittifak zemini yaratıp farklı partilerle masaya yeniden oturulabilir. Yeni bir anlayış, yeni bir liderlik, yeni bir güven duygusu verir ama mevcut haliyle bunu sağlamak zor” diyor.

"Özel'in kazanması zor" 

CHP kasım ayı başında yapılması beklenen büyük kurultaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday gösterilmesi beklenen kurultayda yeni bir gelişme olmazsa CHP Grup Başkanı Özgür Özel de tartıya çıkacak. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek verse Özel’in Kılıçdaroğlu ile gireceği yarışı kazanmasının çok zor olduğu savunuluyor.

Değişim beklentisini yerel seçim sonrasında toplanacak bir olağanüstü kongreye bırakanlar, “CHP’de ciddi bir değişim gerekiyor. Ancak birincisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çıkışları, ikincisi değişim talebiyle adı öne çıkanların CHP’nin son 10-15 yılına damga vuran siyasetçiler olması bu değişim iradesini sakatladı. Bu kongre zor ama yerel seçim sonrası daha gerçek bir değişim tartışması yaşayacağız” diyor.

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