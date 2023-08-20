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Antalya'da boş arazide erkek cesedini görenler polise koştu!

Antalya'da boş arazide erkek cesedini görenler polise koştu!

Antalya Muratpaşa'da boş arazide 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

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Olay, gece saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30-35 yaşlarında olan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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