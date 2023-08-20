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Bursa'da otomobil ve cip çarpıştı! Refüje çarparak devrildi: 5 yaralı

Bursa'da otomobil ve cip çarpıştı! Refüje çarparak devrildi: 5 yaralı

Bursa İnegöl'de gece saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ve jip birbirine girdi. Cip refüje çarparak devrilirken otomobil yan yola uçtu. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza saat 01.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde Melih B.(49) yönetimindeki 06 CKA 558 plakalı cipe, aynı istikamette seyir halinde sürücü Samet Y. (31) yönetimindeki 16 AVV 823 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırımı aşarak yan yola uçarken, cip ise refüje çarparak devrildi. Kaza sonucu her iki aracın sürücüleri ile cipte bulunan Gözde B. (41), Ayşe Melek B. (15) ile Elif İpek B. (6) yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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