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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç başka bir araca çarptı! 6 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç başka bir araca çarptı! 6 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir araç kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., idaresindeki 35 NPK 10 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç ardından kırmızı ışıkta bekleyen M.G., yönetimindeki 26 AE 314 plakalı araca çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile H.E., B.E., E.E. (3) ve E.E. (13) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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