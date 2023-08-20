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İstanbul'da tablo çok vahim! Çok riskli 1,5 milyon bağımsız birim var

İstanbul'da tablo çok vahim! Çok riskli 1,5 milyon bağımsız birim var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de düzenlenen ‘Medya Buluşması’ programında, durmadan çalışarak bir an önce tedbirler alıp kentsel dönüşümü çok hızlı biçimde devreye sokmalarının gerektiğini söyledi.

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İstanbul’u depreme hazırlayabilmek için yapılan işleri "zorlaştıran" ne varsa hepsini giderecek bir yasa taslağı hazırlamaya başladıklarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul’da 5,8 milyon bağımsız birim var. 1,5 milyon bağımsız birim çok riskli gözüküyor, 600 bini ilk etapta yıkılacak konutlar olarak önümüzde duruyor. Doğrusu bu büyük bir rakam" dedi.

İstanbul’da 2012’den bu yana 800 bin civarında konutu yenilediklerini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"İstanbul’da 5,8 milyon bağımsız birim var. 1,5 milyon bağımsız birim çok riskli gözüküyor ama 600 bini ilk etapta yıkılacak konutlar olarak önümüzde duruyor. Doğrusu bu büyük bir rakam. Bu 600 bin konutun çok hızlı şekilde, bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Deprem gelip onları yıkmadan biz eğer güvenli hale getirebilirsek herhalde sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum.

"350 bin konut inşa edeceğiz"

Bir taraftan devam eden şu andaki süreçler var. 188 yerde zaten kentsel dönüşüm işi devam ediyor. Sıkı bir şekilde bunu takip ediyoruz. İkincisi rezerv alanlar tespit ettik. Bu rezerv alanlarda inşallah 350 bin konut inşa edeceğiz. Onları da depremde ilk yıkılacak, hasar görecek evlerin yerine doğru bir takas işlemiyle dönüştürmek istiyoruz. Üçüncüsü de Yarısı Bizden Kampanyası’yla vatandaşın müracaatı oldu. Yüzde 100 anlaşma sağlayan 14 bin bina var. Yüzde 67 anlaşma sağlayan da 21 bin civarında bina var. Bunlar da 200 bine yakın bağımsız birim ediyor. İşte orada Yarısı Bizden Kampanyası’nı da çok yakın bir süre içerisinde inşallah başlatacağız. Vatandaş kendi evini yıkıp yapmaya başladığında bedelinin yarısını biz vereceğiz ki bu da İstanbul’da ciddi bir şekilde bir dönüşümü sağlamış olacak.

Bakanlığımızın bünyesinde başlayan bu çalışma zannedersem 10 gün içerisinde biter. Yasa taslağı haline getirmek istiyoruz. Eğer Meclis açılmadan bunu bitirebilirsek Meclis’i olağanüstü toplantıya davet edip İstanbul’u depreme hazırlayabilmek adına, önüne çıkan bütün engelleri aşacak şekilde daha önce yaptığımız çalışmalarda bizi geciktiren, sıkıntıya sokan, yaptığımız işleri belki de iyice zorlaştıran ne varsa hepsini giderici mahiyette bir yasa taslağını hazırlamaya başlıyoruz."

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