İzmir trafiği artık daha güvenli ve konforlu!

Şehirde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 binin üzerinde trafik levhasının montajını tamamladı. Trafik çizgileri yenilenirken ihtiyaç noktalarına ise yeni yaya geçitleri kazandırıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde İzmir’in yollarında yatay ve düşey trafik işaretleri geliştirildi.

Sahada eksik ve onarılması gereken noktaları tespit eden ekipler, bu yıl 6 bin 286 adet trafik levhasının montajını tamamladı, 86 bin 238 metrekarelik trafik çizgisi çekti. Ekipler bu yılın sonuna kadar 10 bin trafik levhasının montajı ve 220 bin metrekarelik trafik çizgisi düzenlemesi yapmayı hedefliyor.

Yaya geçidi sayısı artırıldı

Montajı yapılan 6 bin 286 levha içerisinde; 151 ayna, 37 alüminyum yol butonu, 2 bin 494 yol dikmesi, 16 çarpışma tankı, 11 körük, 5 teleskopik direk yer alıyor. 86 bin 238 metrekarelik trafik çizgisi çalışmasında ise 322 yaya geçidi, 29 yükseltilmiş yaya geçidi, 94 kasis, 21 hız tarama, 101 tek ok, 14 çift ok çalışması tamamlandı.

Gazi Bulvarı yenilendi

Çalışmalar çerçevesinde İzmir’in en yoğun trafik noktalarından Konak’taki Gazi Bulvarı baştan aşağı düzenlendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt serimi yapılan Gazi Bulvarı’nın yol çizgileri ve yaya geçitleri de yenilendi. Gazi Bulvarı ile 1364 sokak kesimi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki 2 yaya geçidi, 1362 sokak kesimindeki 2 yaya geçidi, Gazi Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı kesimindeki 4 yaya geçidi boyandı.

Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı’nın Konak altgeçidinden itibaren Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Basmane’ye kadar olan ana güzergahlarda çalışmalarını sürdürecek.