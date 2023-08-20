BIST 7.499
DOLAR 27,17
EURO 29,59
ALTIN 1.650,46
HABER /  GÜNCEL

Sarıyer'de dev uyuşturucu operasyonu! 2 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Sarıyer'de dev uyuşturucu operasyonu! 2 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Sarıyer'de polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahısın adresine yaptığı operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olduğu söylenen 7 kilo 800 gram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Sarıyer’de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine ilişkin operasyon düzenlendi. Tarabya Mahallesi’nde madde ticareti yaptığı öğrenilen adrese yapılan operasyonda, 7 kilo 800 gram metanfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 2 milyon olduğu da belirtildi. Şüpheli şahıslar A.A,R.P ve A.A ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

‘Uyuşturucu ve uyarıca madde imal ve ticareti’ suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.A ve A.A savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.P isimli şüpheli kadın hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor
Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor
253 bine yakın zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi!
253 bine yakın zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi!
Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Sosyal medyada çocuk fotoğrafı paylaşan aileler dikkat! Bakanlık uuyardı
Sosyal medyada çocuk fotoğrafı paylaşan aileler dikkat! Bakanlık uuyardı
Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi!
Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi!
Kocaeli'de acı kaza! Şarampolde takla atan araç baba ve oğula mezar oldu
Kocaeli'de acı kaza! Şarampolde takla atan araç baba ve oğula mezar oldu
Tescilli Birecik patlıcanında hasat zamanı!
Tescilli Birecik patlıcanında hasat zamanı!
Tarlada 4 makette 30 lira! Üreticiler aracılara sitem edip vatandaşa çağrı yaptı
Tarlada 4 makette 30 lira! Üreticiler aracılara sitem edip vatandaşa çağrı yaptı
Uyarmadan kameraya çekti! Sıcaktan bunalan çocukların elektrikli süs havuzunda oyunu tedirgin etti
Uyarmadan kameraya çekti! Sıcaktan bunalan çocukların elektrikli süs havuzunda oyunu tedirgin etti
Deprem bölgesindeki AÖF büroları hizmet vermeye devam ediyor
Deprem bölgesindeki AÖF büroları hizmet vermeye devam ediyor
Beykoz Duatlonu’nda yaklaşık 200 sporcu ter döktü!
Beykoz Duatlonu’nda yaklaşık 200 sporcu ter döktü!
İzmir trafiği artık daha güvenli ve konforlu!
İzmir trafiği artık daha güvenli ve konforlu!