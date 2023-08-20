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Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Aydın Kuyucak'ta jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcısı şahısın evine düzenlediği operasyonda 2 bin 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Kuyucak’ta M.A. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 318 gram kubar esrar, 9 Gram satışa hazır kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, adli süreç başlatıldı.

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