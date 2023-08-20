Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi!

Kocaeli'de acı kaza! Şarampolde takla atan araç baba ve oğula mezar oldu

İzmir trafiği artık daha güvenli ve konforlu!

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