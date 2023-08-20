Deprem bölgesindeki AÖF büroları hizmet vermeye devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle zarar gören Açıköğretim Fakültesi bürolarını yeniden hizmete açtı.

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Yaşanan deprem nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Anadolu Üniversitesi AÖF büroları, öğrencilerin tüm ihtiyaç ve istekleri için yeniden kolları sıvadı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi çerçevesinde milyonlarca öğrenciye ulaşarak hizmet sağlayan AÖF büroları, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki tüm birimleriyle yeniden hizmet vermeye devam ediyor.

Depremlerin ardından yaşanan süreçte de özverili şekilde destek veren AÖF büroları, gerek yardım gerekse eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamaması bakımından yoğun bir mesai harcamıştı.