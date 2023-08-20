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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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