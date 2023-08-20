MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü bildirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.