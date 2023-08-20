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Bodrum'da lastik botla kaçmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı!

Bodrum'da lastik botla kaçmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı!

Muğla Bodrum'da Yunanistan'a kaçmaya alışan iki ayrı lastik botta 49 kaçak göçmen yakalandı.

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Bodrum açıklarındaki iki farklı olayda yasadışı yollarda Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği iki lastik bot durdurularak içerisindeki toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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