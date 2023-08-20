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Cumhurbaşkanı Erdoğan anket yaptıracak, isimler bir bir belirlenecek! AK Parti'den büyükşehirlere özel lansman

Cumhurbaşkanı Erdoğan anket yaptıracak, isimler bir bir belirlenecek! AK Parti'den büyükşehirlere özel lansman

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'nin izleyeceği yol haritası günden güne belirginleşiyor. Geçtiğimiz günlerde tarihi 7 Ekim olarak açıklanan kongre bu yolda önemli bir aşamanın eşiği olacak. Adaylar, Erdoğan'ın kendi yaptırdığı anketlere göre belirlenecek. Ayrıca AK Parti belediye başkanı adaylarını açıklarken büyükşehirlerde farklı bir yol izleyecek.

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Seçimler için partiler çalışmalarını hızlandırıyor. AK Parti'de kongreyle yönetime gelecek yeni kadro seçim sürecini de yönetecek. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıracağı anketlerle belirlenecek belediye başkanı adayları için her her ilde farklı propaganda düzenlenecek.

Kongre önemli viraj

AK Parti'de yeni parti yönetiminin belirleneceği kongre tarihi 7 Ekim olarak açıklanmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre; bu yönetim aynı zamanda önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayları belirleyecek, seçim sürecini yönetecek.

Büyükşehirlerde özel lansman

Kongrede yerel seçim çalışmaları için resmi start da verilmiş olacak. Kongre sonrası önce büyükşehir belediye başkan adayları özel bir lansman ile kamuoyuna açıklanacak. Daha sonra da il ve ilçe belediye başkan adayları belirlenecek. Kasım ayına kadar tüm adayların netleşmesi hedefleniyor.

Erdoğan anket yaptıracak

AK Parti, seçim öncesi teşkilatlarda kırgınlık, sıkıntı yaşanmaması amacıyla belediye başkan adayları için teamül yoklaması yapmayı düşünmüyor.

Bunun yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi yaptırdığı anketlerle adayların halktaki karşılığına bakacak ve buna göre karar verilecek.

AK Parti önce aday isimlerini açıklayacak. Adaylar kesinleştikten sonra ise her ile özel seçim beyannameleri vatandaş ile paylaşılacak. Seçim propaganda dönemi de her il için şehrin özelliklerine göre ayrı planlanacak.

Hedef: CHP'li belediyeler

"En doğru isimler, en doğru adaylar, en doğru sözlerle, CHP'nin yönettiği illerde kaybedilen 5 yılı telafi edecek projelerle yola çıkıyoruz" denilecek.

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