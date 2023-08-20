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Kanada'da yangınlar söndürülemiyor: 35 bin kişiye daha tahliye

Kanada'da yangınlar söndürülemiyor: 35 bin kişiye daha tahliye

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde halen söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle 35 bin kişi için tahliye kararı verildi. Geçici konaklama yerleri de dahil olmak üzere acil durum emrinin yürürlükte olduğu belirtildi.

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Kanada’nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaletinde çıkan orman yangınları nedeniyle 35 bin kişi için tahliye kararı verildi.

Britanya Kolumbiyası Hükümeti’nden yapılan açıklamada, “Britanya Kolumbiyası'nda çıkan yangınlar birçok bölgeyi etkiliyor. Orman yangınlarından etkilenen bir bölgede yaşıyorsanız, tahliye ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Tahliye uyarısı veya emri arasındaki farkı bilin. Lütfen eyaletin merkezine ve güneydoğusuna zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin. Okanagan'da otel, motel ve kamp alanları gibi geçici konaklama yerlerini boşaltmak için bir acil durum emri yürürlüktedir” denildi.

Kanada medyası, 36 bin kişi için de tahliye uyarısı yapıldığını, yangınların ilerleyişine göre bu kişilere de tahliye emri verilebileceğini bildirdi.

Ayrıca Britanya Kolumbiyası itfaiyesi, eyaletin güneyindeki Batı Kelowna kenti yakınlarında çıkan orman yangınlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

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