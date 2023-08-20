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Kuşadası'nda lastik botla geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Kuşadası'nda lastik botla geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Aydın Kuşadası'nda lastik botla geri itilen 30 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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