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Depremde hasar gören bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!

Depremde hasar gören bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!

Gaziantep'te birçok ili vuran Kahramanmaraş depreminde hasar gören bir bina yıkım esnasında kepçe operatörünün üzerine çöktü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bir bina yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü.

Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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