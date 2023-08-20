Gaziantep'te hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!

GAZİANTEP’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bir bina yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü.

Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için yapılan 2 saat süren çalışmada 42 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.