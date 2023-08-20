Kavuşamayınca intihar eden gençlerin hikayesinde kahreden detay! Önce tüfek ardından silah sesi...

Dilan Tuna (21) ve Yakup Sönmez (26), 3 gün arayla intihar etmeden önce yıllar boyunca birbirlerine kavuşmak için denemedikleri yol kalmadı anca 'baba inadı' gençlerin bir araya gelmesini engelledi. 'Başlık parası' iddiası iki gencin de babası tarafından yalanlandı. Ancak bu kez çok sarsıcı bir başka detay ortaya çıktı.

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Muş'ta yıllardır birbirine kavuşamayan iki genç aşığın geçtiğimiz günlerde 3 gün arayla canlarına kıyması çok konuşulmuştu. Gençlerin aşkı destanlara konu olan Kerem ile Aslı'ya ve Mem û Zîn'e benzetilirken olayla ilgili çok sarsıcı bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre 21 yaşındaki Dilan Tuna'nın babasına bir kez daha ısrar edince yediği tokadın ardından gelen tüfek sesi sonu oldu.

Yan yana defnedildiler

Tan köyünde İHA'nın yer verdiği iddialara göre, yıllardır birbirine sevdalı olan Dilan Tuna ve Yakup Sönmez, kavuşamayınca hayatlarına son verdi. Köyü yasa boğan olayda 3 gün ara ile intihar eden kavuşamayan aşıklar yan yana defnedildi.

Gençlerin mezarlarına gelin ve damat tülbentleri bağlandı. İntihar haberi ise sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılırken kavuşamayan âşıklara ise Mem u Zin ile Kerem ile Aslı benzetmesi yapıldı.

Olay yarattığı yankıyla günlerdir konuşulmaya devam ederken Milliyet'te yer alan habere göre Dilan Tuna'nın intiharından önce babasıyla arasında yaşananlar tuz biber oldu. İddiaya göre Yakup en son 10 Ağustos günü umutla babasını bir kez daha Dilan’ın babasına yolladı.

Ancak M.İ.T, Yakup’un babasının karşısına bile çıkmadı. Kızına “Git söyle, benim bunlara verecek kızım yok” dedi. Dilan karşı çıkınca öfkelenip bir tokat attı. Ardından duyulan tüfek sesi köyü yasa bürüdü.