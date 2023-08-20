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Sokak köpeklerinden rahatsız olan komşularını bıçakla tehdit etti! Köpekler toplanınca mahalleyi birbirine kattı

Sokak köpeklerinden rahatsız olan komşularını bıçakla tehdit etti! Köpekler toplanınca mahalleyi birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta sokak köpeklerini besleyen bir kadın komşularının köpeklerden rahatsız olup, belediye ekiplerine ihbarı üzerine köpeklerin toplanmasına öfkelenerek mahalleyi birbirine kattı. Eline bıçak alan kadın komşularını tehdit etti.

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Olay, dün Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinleri yeni doğum yapan sokak köpeği ve yavrularını, çocukların zarar verdiği ve saldırganlaştığı gerekçesiyle toplatmak istedi.

İhbar üzerine sokağa gelen ekipler köpekleri topladı. Kısa süre sonra köpeklerin toplandığını öğrenen bir kadın, eline bıçak alarak sokağa çıktı. Komşularına hakaretler savuran kadın, girdiği bir apartmanı dağıtırken, bina kapısına da defalarca bıçak darbesi indirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

“Kadın elinde bıçakla gelerek bağırmaya başladı”

Yaşanan olayı anlatan Yelda Nazlı, "Dün ekipleri aradık, mahalleye gelip köpekleri götürdüler. Sonra, bir kadın elinde bıçakla gelip sağa sola slogan atarak benim oturduğum binaya ve çevredeki binaya saldırdı. Apartmanın kapısına bıçakla vurdu. Ben de hiçbir şekilde müdahale etmedim."

"Polisi aradım. İfademizi vermek için polis merkezine gittik. Sonra kadının kızı geldi. Videolar çekti. Bizim cani olduğumuzu söyleyerek, köpekleri çöp torbasına koyduğumuzu iddia etti. Halbuki biz hayvanlar zarar görüyor diye ekipleri aradık."

"Çünkü köpek yavrularını korumak için saldırganlaştı. Biz de bu durumu ekiplere bildirdik. Şuan tehlikedeyiz ve korkuyoruz. Kadının ne yapacağı belli değil. Mahalledeki komsularımıza tehditlerde bulunuyor. Biz de gerekli kurumlara başvurduk” dedi.

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