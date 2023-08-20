BIST 7.468
DOLAR 27,17
EURO 29,59
ALTIN 1.650,51
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı!

Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı!

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını bildirdi.

Abone ol

Roscosmos’tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25’le iletişimin kesildiği belirtildi.

Yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı.” denildi.

Açıklamada, kurulacak özel bir komisyonun kazanın nedenlerini araştıracağı bildirildi.

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sokak köpeklerinden rahatsız olan komşularını bıçakla tehdit etti! Köpekler toplanınca mahalleyi birbirine kattı
Sokak köpeklerinden rahatsız olan komşularını bıçakla tehdit etti! Köpekler toplanınca mahalleyi birbirine kattı
Bursa'da polis ekiplerinden sahte alkol operasyonu! Durudurlan araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi
Bursa'da polis ekiplerinden sahte alkol operasyonu! Durudurlan araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi
Kavuşamayınca intihar eden gençlerin hikayesinde kahreden detay! Önce tüfek ardından silah sesi...
Kavuşamayınca intihar eden gençlerin hikayesinde kahreden detay! Önce tüfek ardından silah sesi...
Kuşadası'nda lastik botla geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Kuşadası'nda lastik botla geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Gaziantep'te hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!
Gaziantep'te hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!
Çorum'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç takla atarak tarlaya devrildi
Çorum'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç takla atarak tarlaya devrildi
TÜBİTAK destek programı üst limitleri artırıldı
TÜBİTAK destek programı üst limitleri artırıldı
Kahramanmaraş'ta çadır kentlerdeki depremzedeler konteynere yerleştirildi!
Kahramanmaraş'ta çadır kentlerdeki depremzedeler konteynere yerleştirildi!
Depremde hasar gören bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!
Depremde hasar gören bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!
Antalya'da tropik meyve üretmek için Kumluca'da merkez kuruldu!
Antalya'da tropik meyve üretmek için Kumluca'da merkez kuruldu!
Edirne'de durum vahim! Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü!
Edirne'de durum vahim! Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü!
Konya'da tel örgü dükkanı kaçak sigara imalathanesi çıktı!
Konya'da tel örgü dükkanı kaçak sigara imalathanesi çıktı!