BIST 7.468
DOLAR 27,17
EURO 29,59
ALTIN 1.650,51
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mehmet Özhaseki'den TOKİ açıklaması! 9 şiddetindeki depreme dayanıklı

Bakan Mehmet Özhaseki'den TOKİ açıklaması! 9 şiddetindeki depreme dayanıklı

Kayseri'de 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Bakan Mehmet Özhaseki, gelecek olan depremlere karşın hazırlıkların yapılması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. akan Özhaseki; “Bu konutlarda 8.5-9’a kadar şiddetli bir deprem olduğunda rahatça evinizde durun, kendinizi dışarı atmayın lütfen” dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılan konutların hak sahiplerine teslim töreninde konuştu. TOKİ konutların modern ve güvenli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Bakan Özhaseki; “Bu konutlarda 8.5-9’a kadar şiddetli bir deprem olduğunda rahatça evinizde durun, kendinizi dışarı atmayın lütfen” dedi.

TOKİ konutları 8.5-9 şiddetli depreme dayanalıklı

TOKİ konutlarının modern ve güvenli altyapıya sahip olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, "Bakın bu konutlarda 8.5-9'a kadar şiddetli bir deprem olduğunda rahatça evinizde durun, kendinizi dışarı atmayın lütfen. Ama eski yapılanlarla ilgili tabii ki kimseye bir şey diyemem. O yüzden bizim bir an önce bu şekilde kentsel dönüşümleri Türkiye'de hazırlamamız ve bitirmemiz icap ediyor" diye konuştu. Özhaseki daha sonra TOKİ'nin yaptığı 572 konutun tesliminde, "Kardeşlerim evlerinize güvenle oturun. Hayırlı oturun. Eviniz huzur evi olsun, cennet evi olsun inşallah." diyerek hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Bakan Özhaseki, anahtar teslim töreninden sonra, vatandaşlarla beraber güvenli ve modern yöntemlerle inşa edilen TOKİ konutlarını gezerek, ev ziyaretinde bulundu. Yuvalarına kavuşan ev halkıyla sohbet eden Bakan Özhaseki, vatandaşların mutluluğunu paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Panik yaratan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu
Panik yaratan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu
11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı tamamlandı
11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı tamamlandı
Hırsızlığın böylesi görülmedi! Sarrafları sahte altınla dolandırdı
Hırsızlığın böylesi görülmedi! Sarrafları sahte altınla dolandırdı
ATM'ye para çekmeye gelen kişiyi şoke eden manzara! İşlem yapacağı sırada...
ATM'ye para çekmeye gelen kişiyi şoke eden manzara! İşlem yapacağı sırada...
35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da yapıldı
35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da yapıldı
Erdoğan liderliğindeki kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Erdoğan liderliğindeki kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Yatırımcısının yüzü güldü! İşte haftanın kazandıran yatırım aracı
Yatırımcısının yüzü güldü! İşte haftanın kazandıran yatırım aracı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı
Milli tenisçiler Tayvan ve Belçika'da şampiyon oldu!
Milli tenisçiler Tayvan ve Belçika'da şampiyon oldu!
Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı!
Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı!
Sokak köpeklerinden rahatsız olan komşularını bıçakla tehdit etti! Köpekler toplanınca mahalleyi birbirine kattı
Sokak köpeklerinden rahatsız olan komşularını bıçakla tehdit etti! Köpekler toplanınca mahalleyi birbirine kattı
Bursa'da polis ekiplerinden sahte alkol operasyonu! Durudurlan araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi
Bursa'da polis ekiplerinden sahte alkol operasyonu! Durudurlan araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi