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KYK yurt başvurusunda yeni açıklaması! Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medyadan gençlere seslendi

KYK yurt başvurusunda yeni açıklaması! Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medyadan gençlere seslendi

2023-YKS sınavı ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla veliler ve öğrenciler KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Öğrenciler eğitim alacakları şehirlerde barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için KYK başvuruları için gelecek açıklamalara odaklandı. İşte tüm detaylar...

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Türkiye'de milyonlarca gencin beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. Heyecanla tercih sonuçlarını öğrenen öğrenciler eğitim alacakları şehirlerin farklı olması nedeniyle 'KYK yurt başvuruları ne zaman, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak' sorusuna cevap aramaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden 2023- YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması hakkında, "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. 2023 yılı içinde KYK başvuruları YKS ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayacak. Bu kapsamda milyonların gözü kulağı Bakanlıktan yapılacak açıklamalarda olacak.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra Ekim ayı sonunda veya Kasım ayı başında yapılması bekleniyor.

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