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İran'da 75 yaşındaki tutuklu gazeteci Samimi 6 yıl hapse mahkum edildi!

İran'da 75 yaşındaki tutuklu gazeteci Samimi 6 yıl hapse mahkum edildi!

İran'da rejim aleyhine toplantı ve propaganda yapmakla suçlanan gazeteci Keyvan Samimi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Samimi'nin avukatı Mustafa Nili, sosyal medya hesabından müvekkilinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Nili, "Tahran Devrim Mahkemesi, Keyvan Samimi'yi rejim aleyhine toplantı düzenlemekten 5 yıl, rejim aleyhine propaganda yapmaktan da bir yıl hapse mahkum etti." ifadelerini kullandı.

Reformistlerin önde gelen yayın organlarından İran-i Ferda dergisi editörü Keyvan Samimi, ülke dışındaki rejim karşıtı gruplarla bağlantı kurduğu gerekçesiyle 24 Nisan'da tutuklanmıştı.

75 yaşındaki Samimi, 2019'da da Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "yasa dışı toplantıya katılma ve ülke güvenliği aleyhine faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

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