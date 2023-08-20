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Amasya'da bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü!

Amasya'da bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü!

AMASYA'nın TAŞOVA ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşini tüfekle vurarak öldürdü.

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Tepe Mahallesi'nde bir yakınının yanına gelen iki çocuk annesi Ayşe Y. (33), kendisiyle görüşmek için kaldığı yere gelen kocası Murat Y. (38) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Ayşe Y, evde bulunan tüfekle kocasına ateş etti.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Murat Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrasında Murat Y'nin cesedi, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ayşe Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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