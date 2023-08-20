Aksaray'da dehşet anları! Tartıştığı 4 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı

Aksaray'da kimliği belirlenemeyen bir kişi dairede tartıştığı 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Olay, Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi Tekelioğlu Apartmanının 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, dairede bulunan Kemal B. (35), Azra Şengül G. (21), Emre B. (28) ve Rahim Toprak (26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs belindeki tabancayı çekerek 4 kişiye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Rahim Toprak’ın öldüğünü belirlerken, yaralı 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren ve kimliği belirlenemeyen cinayet zanlısı kayıplara karıştı. Polis kaçan zanlının kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.