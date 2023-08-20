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Dedeağaç'ta orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Dedeağaç'ta orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

YUNANİSTAN'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

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Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 8 ev ve 2 kilise hasar gördü, 8 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

Evde kalın çağrısı

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

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