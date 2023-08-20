Exxen abonelik ücretlerine büyük zam!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam yapıldı. Zam bilgilendirmesini e-posta yoluyla yapan Exxen, "İçeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 21 Ağustos'tan 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz" açıklamasını yaptı. Böylelikle en düşük paket olan reklamlı Exxen 84,50 TL oldu.

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Gibi gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına 21 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapacağını duyurdu.

Platform konu ile ilgili üyelerine e-posta gönderdi. E-posta'da "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 21 Ağustos'tan 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz" denildi.

Donanımhaber'in haberinde yer alan bilgilere göre, e-posta'da ayrıca "UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ve Türkiye'nin en prestijli yapım ödüllerine sahip, Konuşanlar, Gibi'nin yeni sezon bölümlerinin yanı sıra; Esnaf, Sizi Dinliyorum, Sadece Arkadaşız içeriklerimiz ile her yaşa ve zevke uygun yapımları sizlerle buluşturmaya ve hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

İşte zamlı fiyatlar

Exxen ve Exxen Spor aboneliklerinin zamlı fiyatları ise şu şekilde:

Reklamlı Exxen Ücreti

Aylık: 64,90 TL'den 84,50 TL'ye

Yıllık: 54 TL'den 70,40 TL'ye (Toplam 844,80 TL)

Reklamsız Exxen Ücreti

Aylık: 89,90 TL'den 116,90 TL'ye

Yıllık: 74,90 TL'den 97,40 TL'ye (Toplam 1.168,80 TL)

Reklamlı ExxenSpor Ücreti

Aylık: 144,90 TL'den 157 TL'ye

Sezonluk: 119 TL'den 188,5 TL'ye (Toplam 942,50 TL)

Reklamsız ExxenSpor Ücreti

Aylık: 169,90 TL'den 184 TL'ye

Sezonluk: 139 TL'den 220,90 TL'ye (Toplam 1.104,50 TL)