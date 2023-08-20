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Kontrolünü kaybedip park halindeki 3 araca birden çarptı! 2 kişi yaralandı

Kontrolünü kaybedip park halindeki 3 araca birden çarptı! 2 kişi yaralandı

Bursa İnegöl'de seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 3 otomobile çarptı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, dün 17.45 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.
Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yavuz T.(55) yönetimindeki 16 ABM 713 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, park halindeki 16 AJT 844, 35 FY 818 ve 16 ACN 327 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken araçta bulunan Dildar B.(36) ve Nevin T.(50) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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