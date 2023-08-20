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Adanaspor 3 Fransız oyuncuyu transfer etti

Adanaspor 3 Fransız oyuncuyu transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Fransız futbolcular Samuel Yepie Yepie, Abdoulaye Dabo ve Check Oumar Diakite'yi kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adanaspor, son olarak Fransa ekibi FC Nantes forması giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Yepie Yepie ile anlaşma sağladı.

Turuncu-beyazlı ekip, Yunanistan takımlarından Olympiakos'ta oynayan 22 yaşındaki Abdoulaye Dabo ve Fransa temsilcisi Paris FC formasını giyen 20 yaşındaki Check Oumar Diakite'yi de transfer etti.

Fransız oyuncularla üçer yıllık sözleşme imzalandı.

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