BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL

Çıplak halde balkona çıkıp twerk yapmıştı! Skandalın sırrı çözüldü

Çıplak halde balkona çıkıp twerk yapmıştı! Skandalın sırrı çözüldü

Tekirdağ'da bir apartmanın balkonunda çıplak şekilde twerk dansı yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin ses getirmesinin arından Tekirdağ Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, kadının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Abone ol

Tekirdağ'da bir kadının balkonda çıplak şekilde dans etmesi ile ilgili valilikten açıklama geldi. Kadının psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı belirtilen açıklamada, "Olay günü ilgili ekiplerimiz şahsa anında müdahale ederek, şahsın zarar görmesini engellemiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir." denildi.

"Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir."

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde bir kadının uygunsuz vaziyette apartman çatısında dans ettiğine yönelik haberlerin ve video içeriğinin yayınlandığının tespiti üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerde kayıtlı olay 21.01.2023 tarihinde ilimizde psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığın neticesinde yapmış olduğu davranışlardan ibarettir. Olay günü ilgili ekiplerimiz şahsa anında müdahale ederek, şahsın zarar görmesini engellemiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir." denildi.

Ne yaşanmıştı

Tekirdağ'da çekilen ve internette hızla yayılan videoda, bir kadın çıplak halde balkona çıkarak korkulukların üzerinde dans etmişti. Yoldan geçen bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, genç kadının çevre apartmanlara ve yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden bir süre twerk yaptığı ve daha sonrasında içeri girdiği anlar yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eğlence mekanında ortaklar arasındaki tartışma çok korkunç bitti
Eğlence mekanında ortaklar arasındaki tartışma çok korkunç bitti
Hava tahmin uzmanı tek tek açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumuna bakın
Hava tahmin uzmanı tek tek açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumuna bakın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mevsimlik tarım işçileriyle görüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mevsimlik tarım işçileriyle görüştü
Milli sporcu Deniz Öncü, Moto3'ün Avusturya ayağında 1. oldu
Milli sporcu Deniz Öncü, Moto3'ün Avusturya ayağında 1. oldu
Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye sert tepki: Kabul edilemez
Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye sert tepki: Kabul edilemez
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu!
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu!
10. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışması başladı
10. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışması başladı
Mersin Üniversitesi'nin TÜBİTAK proje başvurusu kabul edildi
Mersin Üniversitesi'nin TÜBİTAK proje başvurusu kabul edildi
Denizli'deki 1800 yıllık antik tiyatroda unutulmaz konser!
Denizli'deki 1800 yıllık antik tiyatroda unutulmaz konser!
ECOWAS, Nijer’in darbeci lideri General Tchiani ile bir araya geldi
ECOWAS, Nijer’in darbeci lideri General Tchiani ile bir araya geldi
Adanaspor 3 Fransız oyuncuyu transfer etti
Adanaspor 3 Fransız oyuncuyu transfer etti
Antalya'da 2 hükümlü cezaevinde hafız oldu!
Antalya'da 2 hükümlü cezaevinde hafız oldu!