Eğlence mekanında ortaklar arasındaki tartışma çok korkunç bitti

TEKIRDAĞ Çorlu’da eğlence mekanında kavga ettiği ortağı tarafından 6 yerinden bıçaklanan adam hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, gece yarısı saat 01.00 sıralarında bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekan sahipleri, E.E.T. ile İlker Esluğ (40) arasında işyerinde tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E.T., ortağı İlker Esluğ’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlker Esluğ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polise teslim olan E.E.T. işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.