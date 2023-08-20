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Çelik bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü! Araç sürücüsü burnu kanamadan çıktı

Çelik bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü! Araç sürücüsü burnu kanamadan çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya istikametinde giden bir otomobil refüjdeki tel örgüleri yerinden söküp karşı şeride geçen otomobil, karşı şeritte bir başka otomobile ve çelik bariyerlere çarparak durabildi.

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Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kayra Yorulmaz’ın kullandığı 07 MGY 24 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolu Düriye Duran Anadolu Lisesi karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan yağmursuyu drenajını aştı.

Ardından ise aydınlatma direği ve tel örgüleri yerinden söktükten sonra ters şeride geçerken Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan İrfan Demir’in kullandığı 07 LOC 27 plakalı otomobile ve yolun solundaki çelik bariyerlere çarparak yolun ortasında durabildi.

Seyir halindeki araç sürücülerinin dikkati sayesinde büyük bir faciadan dönülürken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı ve çarptıkları diğer otomobilin sürücüsü kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde kaza yapan otomobil sürücüsü Kayra Yorulmaz’ın sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Kayra Yorulmaz’a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Tel örgüleri aşıp otomobilime çarptı

Alanya istikametine giderken karşı şeritten gelen otomobilin çarptığı 07 LOC 27 plakalı otomobil sürücüsü İrfan Demir “Normal yolumda yolun solundan giderken, bir anda karşı şeritten adeta uçarak gelen otomobil benim otomobilime çarptı. Çarpışma sırasında söktüğü tel örgülerin bir kısmı benim otomobilimin altına sıkıştığı için duramadım ve biraz gidip bariyere çarparak durabildim. Allahtan kimsenin bir şeyi yok” dedi

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