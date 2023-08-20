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Yalova'da kaybolan öğretmen için arama çalışması başlatıldı!

Yalova'da kaybolan öğretmen için arama çalışması başlatıldı!

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kadın öğretmen için arama çalışması başlatıldı.

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Bursa'da yaşayan ve babasına misafirliğe geldiği belirtilen öğretmen M.D'den (42) 17 Ağustos'tan beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

M.D'nin son olarak Armutlu ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde görülmesi üzerine polis, AFAD ekibi ve İHH gönüllülerinin desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Bölgedeki aramalar sonuç vermeyince çalışma alanını genişleten ekipler, ormanlık alan ve Marmara Denizi'ne sahili olan bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerinin, 2 çocuk annesi M.D'nin boşandığı eşinin ifadesine de başvurduğu öğrenildi.

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